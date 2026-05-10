Minik Piyanistler Anneler İçin Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minik Piyanistler Anneler İçin Konser Verdi

Minik Piyanistler Anneler İçin Konser Verdi
10.05.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta piyano kursu öğrencileri, Anneler Günü'nde annelerine özel konser düzenledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde piyano kursu öğrencileri, anneleri için konser verdi.

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde açılan piyano kursunda eğitim gören yaşları 7 ile 12 arasında değişen 30 çocuk, Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda Anneler Günü dolayısıyla konser verdi.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konserde, kurs öğretmeni Nazlı Kaya piyano ile açılış gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir yıldır eğitim gören minik piyanistler konserde, dünya klasiklerinin yanı sıra, ulusal marşlar ve halk müziği eserleriyle hünerlerini sergiledi.

Katılımcıların büyük beğenisini kazanan piyanistler, konseri Türk bayraklarıyla birlikte İzmir Marşı eşliğinde yaptıkları gösteriyle tamamladı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, Sarıkamış'ta kültür sanat faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Anneler Günü münasebetiyle Sarıkamış'taki öğrencilerin hünerlerini sergilediklerini belirten Aslantatar, "Piyano eşliğinde çocuklarımız annelerimize güzel bir konser verdi. Sarıkamış var olduğu günden beri bu tür etkinliklere çok önem veriyor. İnşallah bizlerde geleceğimizin teminatı çocuklarımızla hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Emeklerine sağlık, çok güzel bir program oldu, hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Velilerden Zeynep Bakışçı da konseri çok beğendiklerini belirterek, "Çocuklarımızın hazırlamış olduğu piyano gösterisi biz annelere ithafen yapıldı. Biz bundan çok memnun olduk. Başta öğretmenimize ve güzel yürekli çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Nazenin Aslantatar ise "Annelerimiz çok mutlu oldu, bizlerde çok mutlu olduk. Bence güzel bir konserdi, bir daha yapmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Berfin Arifoğulları da anneler için konser verdiklerini dile getirerek, "Annelerimiz için konser yaptık. Tuşlarımız annelerimiz için basıldı. Tüm annelerimizin anneler günün kutluyorum." dedi.

Konsere Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mete Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Köpşen, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Piyanistler Anneler İçin Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 14:51:49. #7.12#
SON DAKİKA: Minik Piyanistler Anneler İçin Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.