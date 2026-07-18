Bornova Belediyesi'nin Mutfak Atölyeleri Çocuklardan Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nin Mutfak Atölyeleri Çocuklardan Yoğun İlgi Gördü

18.07.2026 10:41  Güncelleme: 12:20
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Bornova Belediyesi'nin 4-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği 'Minik Şefler Tatilde Mutfakta' etkinliği, pastacılık ve aşçılık atölyeleriyle başladı. Çocuklar hem eğleniyor hem mutfak becerilerini geliştiriyor. Atölyeler 24 Temmuz'a kadar devam edecek.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği "Minik Şefler Tatilde Mutfakta" etkinliği, başladı. Pastacılık ve aşçılık atölyelerinde minik şefler hem eğleniyor hem de mutfak becerilerini geliştiriyor. Bornova Belediye Başkan Ömer Eşki, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sunan etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Bornova Belediyesi'nin 4-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği "Minik Şefler Tatilde Mutfakta" etkinliği, yaz tatiline eğlence ve öğrenmeyi bir arada sunarak yoğun katılımla başladı. Evka-3 Mahallesi'ndeki Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar hem mutfak becerilerini geliştiriyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Büyük ilgi gören atölyeler, 24 Temmuz'a kadar farklı içeriklerle devam edecek.

TATLIDAN MAKARNAYA RENKLİ ATÖLYELER

Temmuz ayı boyunca sürecek program kapsamında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde mutfağın eğlenceli dünyasını keşfediyor. Pastacılık - Gökkuşağı Tatlı Atölyesi, 6, 7, 13, 14, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenirken; Aşçılık - Renkli Makarna Atölyesi ise 9, 10, 16, 17, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Atölyeler sabah 10.00 ve öğleden sonra 14.00 olmak üzere iki ayrı seansta yapılıyor.

Çocukların mutfakta güvenli çalışma, hijyen, ekip çalışması ve üretmenin mutluluğunu deneyimlediği atölyelerde ortaya birbirinden renkli ve lezzetli ürünler çıkıyor. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği etkinlik, çocukların yaz tatilini verimli ve eğitici bir ortamda değerlendirmesine katkı sağlıyor.

BAŞKAN EŞKİ: "ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaz tatilini çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle değerlendirmeyi önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın yeni beceriler kazanabileceği, üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşayacağı etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Minik şeflerimizin mutfağa gösterdiği yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Yaz boyunca çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak nitelikli etkinliklerle onların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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