Kuşadası belediyesi'nin minik sporcularından başkan vekili demirtaş'a ziyaret - Son Dakika
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Kuşadası belediyesi'nin minik sporcularından başkan vekili demirtaş'a ziyaret

Kuşadası belediyesi\'nin minik sporcularından başkan vekili demirtaş\'a ziyaret
23.07.2026 17:07  Güncelleme: 17:09
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Kuşadası'ndan 6-11 yaş grubundaki minik sporcular, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu şampiyonasında 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı. Başarılarını Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile paylaştılar.

(AYDIN) - Kuşadası'nı Türkiye şampiyonasında elde ettikleri başarılarla gururlandıran minik sporcular, kazandıkları kupa ve madalyalarla Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından mayıs ayında Marmaris'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde üstün performans sergileyen Cimbu Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, Kuşadası'na büyük bir gurur yaşattı. Antrenör Bahadır Uygun eşliğinde şampiyonaya hazırlanan 6-11 yaş grubundaki minik sporcular, yoğun çalışma temposunun karşılığını kürsüde alarak önemli derecelere imza attı.

Çocuk Fitness Challenge Yarışması'nda üç Türkiye birinciliği, bir Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü kazanan ekip, Kuşadası'nın spor alanındaki yükselişine önemli katkı sundu. Şampiyonada Arden Özgün, Alya Gürbüzerol ve Alin Kapar Türkiye birincisi olurken, Lara Diler Türkiye ikinciliği, Arya Derin Arı ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

BAŞARILARINI BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ İLE PAYLAŞTILAR

Başarılarının ardından Başkan Vekili Demirtaş'ı makamında ziyaret eden minik şampiyonlar, kazandıkları kupa ve madalyaları büyük bir heyecan ve mutlulukla Demirtaş'a gösterdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette çocuklar, şampiyonaya hazırlık sürecini, yarışma heyecanını ve elde ettikleri başarıların ardından yaşadıkları mutluluğu Demirtaş ile paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş ise sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimindeki önemine dikkati çekerek, elde ettikleri başarılarla tüm Kuşadası'nı gururlandıran sporcuları ve antrenör Bahadır Uygun'u tebrik etti. Çocukların disiplinli çalışmaları, azimleri ve mücadele ruhuyla örnek olduklarını belirten Demirtaş, Kuşadası Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Demirtaş, ziyaretin sonunda minik şampiyonları başarılarından dolayı kutlayarak, çocuklar için özel olarak hazırlattığı hediyeleri takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası belediyesi'nin minik sporcularından başkan vekili demirtaş'a ziyaret - Son Dakika

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