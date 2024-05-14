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Minik yürekler tiyatro sahnesinde buluştu

Erzurum'da devletin korunma ve bakım altındaki çocuklar tiyatro oyunu ile gönülleri fethetti

ERZURUM - Erzurum'da devletin korunma ve bakım altındaki çocuklar "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi" çerçevesinde tiyatro sahnesinde bir araya geldiler.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürlüğünün iş birliği çerçevesinde, korunma ve bakım altındaki çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bir projeye imza atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Erzurum Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Sezai Yılmaz'ın girişimleriyle hayata geçirilen bu proje, çocukların sanata yönelimlerini sağlama, öz güvenlerini artırma ve topluma katılımlarını güçlendirme amaçladı. Proje kapsamında, tiyatro eğitimi alan korunma ve bakım altındaki 18 çocuk, Özlem Sak ve Özlem Uslu'nun yönetmenliğinde, Sezai Yılmaz ve Ergenekon Cemil Başdoğan'ın proje koordinatörlüğünde sahne aldılar. Çocukların sergilediği " Şinasi'nin Şair Evlenmesi" adlı tiyatro oyunu, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro severlerle buluştu.

"Turne çıkmaları planlanıyor"

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi"nde, çocukların sanatsal yönlerini geliştirerek, onların sosyal becerilerini ve kendilerine olan inançlarını pekiştirme, duygusal ve bilimle alakalı becerilerini destekleme ve topluma olan katılımlarını da teşvik etme şansı verildiğini belirterek, "Bu kapsamda, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın bu sanatsal yolculuğunda onlara rehberlik ederek, çocuklarımızın her alanda gelişimini desteklemeye ve onlara sanatın gücüyle dokunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, toplumumuzun küçük bireylerinin büyük başarılarını kutlamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinesinde büyük şehirlerimizde de turneler düzenleyerek çocuklarımızın yaptıkları çalışmaların rol model olmalarına, sanatsal etkinliklere katılımına ve sanata yönelimlerinin arttırılmasına fırsat sağlayacaktır." dedi.