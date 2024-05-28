Minikler pazarcı oldu, sebze-meyve sattı - Son Dakika
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Minikler pazarcı oldu, sebze-meyve sattı

Minikler pazarcı oldu, sebze-meyve sattı Matematik Seferberliği Projesi: Bu pazarda matematik var Samsun'da "Matematik Seferberliği Projesi" çerçevesinde yapılan etkinlikte anaokulu öğrencileri meydanda kurulan pazar yerinde sebze ve meyve sattı.

28.05.2024 23:07
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Minikler pazarcı oldu, sebze-meyve sattı

Matematik Seferberliği Projesi: Bu pazarda matematik var

SAMSUN - Samsun'da "Matematik Seferberliği Projesi" çerçevesinde yapılan etkinlikte anaokulu öğrencileri meydanda kurulan pazar yerinde sebze ve meyve sattı. Miniklerin satış yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Matematik Her Yerde, Pazar Yeri" etkinliği gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda anaokulu öğrencileri sebze ve meyve sattı. "Gel vatandaş gel" şeklinde bağıran öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Minik öğrenciler öğretmenleri ve velilerinin gözetiminde satış yaparken aynı zamanda da matematiği öğrenme fırsatı buldu. Toplama-çıkarma yapan minikler matematiği çok sevdiklerini söylediler.

"Alışverişi bir pazarcı gibi sergiliyorlar"

Proje hakkında bilgi veren Samsun Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Samsun okul öncesi kurumların eğitim gören öğrencilerimiz gerçek bir beceri olarak pazar yeri etkinliğini yapıyorlar. Bu noktada belirlenen amacımız matematik seferberliği projesi kapsamanda çocuklarımızın gerçek yaşamla ilgili kesitler sergilemesi ve bu noktada yaşayarak öğrenmelerini desteklemektir. Toplumumuzda bir değer olan pazar yeri aracılığı ile bu kazanımları gerçekleştirmek istiyoruz. Öğrenci ve velilerimiz yoğun bir şekilde katıldı. Milli Eğitim Bakanlığımızda yenilenen öğretim programları ile birlikte öğrencilerimizin merkeze alındığı, onların okul içi ve okul dışı deneyimler elde edebileceği ortamlar hazırlanması isteniyor. Böylece okul sürecinde onları gerçek yaşama hazırlamış oluyoruz. Öğretmenlerimiz bu çalışmayı planladı. Öğrencilerimiz bu etkinlik ile satışı doğrudan gerçekleştiriyorlar. Bu noktada alışverişi bir pazarcı gibi sergiliyorlar. Aynı zamanda bu noktada toplumsal kurallara, etik değerlere ve birbirlerine olan iletişimlere dikkat ediyorlar. Bu noktada birçok kazanımı çocuklarla birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Samsun, Güncel, Son Dakika

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