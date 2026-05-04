Miniklerden Geleceğe Yeşil Adım... Üsküdar'da Ata Tohumları Toprakla Buluşturuldu

04.05.2026 15:21  Güncelleme: 16:19
(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi ve Saadet Partisi İlçe Başkanlığı iş birliğiyle Üsküdar Çocuk Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar ata tohumlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte çocuklara hitap eden Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "En kıymetlisi, bugün ektiğiniz bu tohumların yarın başka arkadaşlarınız tarafından yeniden ekilecek olmasıdır. Böylece bir gelenek kuşaktan kuşağa aktarılacak" dedi.

Üsküdar Belediyesi, sürdürülebilir tarım ve yerli üretimi destekleyen özel bir etkinliği hayata geçirdi. Etkinlikte çocuklar, ata tohumlarını toprakla buluşturarak üretimin ilk adımını deneyimledi.

Saadet Partisi Üsküdar İlçe Başkanlığı iş birliğiyle Üsküdar Çocuk Enstitüsü'nde gerçekleştirilen programa Dedetaş'ın yanı sıra Saadet Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Hüseyin Çakmak, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Dedetaş, ata tohumunun önemine dikkati çekerek, "Genetiği değiştirilmemiş tohumlar olan ata tohumları; biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir tarım ve milli üretim açısından büyük önem taşıyor. Ancak en kıymetlisi, bugün ektiğiniz bu tohumların yarın başka arkadaşlarınız tarafından yeniden ekilecek olmasıdır. Böylece bir gelenek kuşaktan kuşağa aktarılacak" ifadelerini kullandı.

Çakmak ise ata tohumlarının yeniden yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, "Bu projeyi Anadolu'ya yayabilirsek, hem tarımda yeni bir atılım gerçekleştirmiş oluruz hem de ekonomimize güçlü bir milli katkı sağlarız" diye konuştu.

Çakmak ayrıca, geleneksel üretim yöntemlerine dönüşün Türkiye'nin tarımsal bağımsızlığı açısından kritik olduğuna işaret etti.

Tütüncü de ata tohumlarının yaygınlaştırılmasının sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim açısından önemine vurgu yaparak, çocukların üretim sürecine dahil edilmesinin geleceğin tarım bilinci için önemli olduğunu ifade etti.

Program kapsamında çocuklara tohum ekimi süreci uygulamalı olarak anlatılırken, minik katılımcılar ektikleri tohumların büyüme sürecine tanıklık edecek olmanın heyecanını yaşadı. Etkinlik, çocukların doğayla bağ kurmasını sağlarken üretim bilincinin erken yaşta gelişmesine katkı sundu.

Kaynak: ANKA

