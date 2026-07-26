Şehzadeler’de çocuklar, Hacivat ve Karagöz’ü milli takımın renkleriyle buluşturdu

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen kukla atölyesine katılan çocuklar, Hacivat ve Karagöz'ü milli takımın renkleriyle buluşturdu.

Manisa'nın tarihi dokusunda çocukları sanatla buluşturan Şehzadeler Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tarihi Kurşunlu Han'da renkli bir kukla atölyesine ev sahipliği yaptı. Miniklerin el becerilerini geliştirmeyi hedefleyen etkinlikte, Türk gölge oyununun simge isimleri Hacivat ve Karagöz yeniden hayat buldu.

Renklendirme sürecinin ardından özenle boyanan parçaların birleşimi tamamlanarak oynatılabilir hale getirildi. Kendi emekleriyle hazırladıkları ve milli heyecanla bezedikleri bu özel kuklalar, günün anlamlı bir hatırası olarak çocuklara hediye edildi.