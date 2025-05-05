Miniklere Trafik Eğitimi

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencilerine okul bahçesinde uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitim sırasında çocuklara yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, trafik işaretleri ve güvenli geçiş kuralları anlatıldı.

Minik öğrenciler, kurulan eğitim parkurunda yaya olarak ve oyuncak araçlarla trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiğini eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğrencilere trafik kurallarına dikkat çeken broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı.

Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının ileride daha bilinçli bireyler yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.