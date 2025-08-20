İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem, başkentte son yolculuğuna uğurlandı.
Bodrum'da denize girerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yakup Cem için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cem'in naaşı, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Cem'in ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Minyatür Sanatçısı Yakup Cem Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?