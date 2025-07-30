Miras Tartışması Kanlı Bitti

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'nde öğle saatlerinde dehşet yaşandı. Miras kalan arazinin paylaşımı nedeniyle Ferhat Saf (48) ile yengesi D.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÖNCE YENGESİNİ VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Ferhat Saf, yanında getirdiği tüfekle yengesi D.S.'ye ateş etti. Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ferhat Saf'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan D.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saf'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.