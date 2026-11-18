Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreterliği görevini Kasım 2022'den bu yana yürüten Kubanıçbek Ömüraliyev, görevini Mirvahid Azimov'a devretti.

TDT'nin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamaya göre, 30 Ekim'de Ankara'da düzenlenen 13. TDT Zirvesi'nde Devlet Başkanları Konseyi tarafından Genel Sekreter olarak atanan Azimov, İstanbul'daki TDT Sekretaryası'nda düzenlenen törenle görevi Ömüraliyev'den devraldı.

Kırgızistan'dan Bolot Otunbaev ve Kazakistan'dan Abzal Saparbekuly de TDT Genel Sekreter Yardımcıları olarak görevlerine başladı.

Törende, Kasım 2022'den bu yana TDT Genel Sekreteri olarak görevini sürdüren Ömüraliyev'in görev süresi boyunca sunduğu hizmetler ve TDT'nin gelişimine sağladığı değerli katkılar takdirle anıldı.

Görevi devralan Azimov, daha önce yaklaşık altı yıl boyunca TDT Genel Sekreter Yardımcılığı ve ardından Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.