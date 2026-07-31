Mirziyoyev: Orta Asya ve Azerbaycan İşbirliği Önemli - Son Dakika
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Mirziyoyev: Orta Asya ve Azerbaycan İşbirliği Önemli

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Mirziyoyev, Azerbaycan'ın katılımının bölgesel kalkınma için tarihi bir fırsat sunduğunu belirtti.

ÇOLPAN- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan'ın Orta Asya ülkeleri istişare toplantıları formatına katılmasının önemine işaret ederek, "Önümüzde Orta Asya, Güney Kafkasya ve yakın komşumuz Afganistan'ı kapsayan ortak bir kalkınma alanı oluşturmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır." dedi.

Kırgızistan'ın Çolpan-Ata şehrinde düzenlenen Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Gayriresmi İstişare Toplantısı'nda konuşan Mirziyoyev, bölge ülkelerinin, bağımsızlıklarının 35. yıl dönümü arifesinde bir araya geldiğini söyledi.

Geçmişte parçalı bir görünüm sergileyen Orta Asya'nın ortak çabalar sonucunda bugün ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda giderek daha fazla bütünleştiğini belirten Mirziyoyev, uluslararası alandaki belirsizliklerin bölge ülkeleri arasında daha yakın koordinasyonu zorunlu kıldığını dile getirdi.

Mirziyoyev, "Azerbaycan'ın istişare toplantıları formatına katılması, işbirliğimizi niteliksel olarak yeni bir makro bölgesel düzeye taşımaktadır. Önümüzde Orta Asya, Güney Kafkasya ve yakın komşumuz Afganistan'ı kapsayan ortak bir kalkınma alanı oluşturmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli ve Avrasya'nın kalbinde kalkınma, sürdürülebilir gelişme, işbirliği ve iyi komşuluk için sağlam bir temel oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

Bölgesel işbirliğinin artık kalıcı bir mimariye kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Mirziyoyev, bunun etkin işbirliği mekanizmaları, sektörler arası koordinasyon, bölgeler arasındaki doğrudan ilişkiler ve uzun vadeli ortak programlarla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mirziyoyev, ayrıca "Orta Asya artı" formatındaki uluslararası platformlarda koordinasyonu güçlendirerek bölgenin uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması gerektiğini belirterek, "Orta Asya, eğitim, bilim, yenilikçilik ve büyük veri alanlarında rekabet gücü yüksek bir merkez haline gelmelidir. Bunu başarmanın yolu ise nitelikli insan kaynağını, yapay zeka teknolojilerini, veri merkezlerini ve enerji altyapısını bir araya getiren bütünleşik bir ekosistem oluşturmaktan geçmektedir." diye konuştu.

Çevreyi korumanın bölgesel gündemin öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Mirziyoyev, iklim değişikliğinin artık ekonomi, su ve enerji güvenliği ile halk sağlığını doğrudan etkileyen bir unsur haline geldiğini belirtti. Mirziyoyev, bu yaz yaşanan aşırı sıcakların, ortak doğal alanı paylaşan ülkelerin uzun vadeli uyum politikaları geliştirmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Mirziyoyev, insani işbirliğinin de bölgesel ortaklığın temel unsurlarından biri olduğunu, Orta Asya halklarının yüzyıllardır birlikte yaşadığını, ortak bilgi ve kültürel değerleri paylaştığını kaydetti.

Bölge halklarının ulusal kimlikleri korunurken ortak bir bölgesel kimliğin de güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Mirziyoyev, "Halklarımızın ulusal kimlikleri korunurken, ortak bir bölgesel kimlik de giderek şekillenmektedir. Bu alandaki çalışmaların içeriğinin nitelikli bir şekilde yenilenmesinin, halklarımız arasındaki birlik, dayanışma ve karşılıklı anlayış duygusunu daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mirziyoyev: Orta Asya ve Azerbaycan İşbirliği Önemli - Son Dakika

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