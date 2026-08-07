Mirziyoyev ve Trump'tan Stratejik Ortaklık Görüşmesi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesini görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ile Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Mirziyoyev, Trump'ı ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü dolayısıyla bir kez daha tebrik etti.

Trump da Özbekistan ile ABD arasındaki ilişkilerin "eşi görülmemiş seviyeye" ulaştığını ve iki ülke liderleri arasında yakın ve güvene dayalı diyaloğun tesis edildiğini belirtti.

İki lider, daha önceki üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü teyit ederek, Özbekistan-ABD stratejik ortaklığının daha da geliştirilmesine ilişkin perspektifleri gözden geçirdi. Liderler ayrıca, iki ülke arasındaki tüm alanları kapsayan işbirliğinin ve ziyaret trafiğinin yoğunlaşmasını takdir ettiklerini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki üç yıllık Ekonomik İşbirliği Programı, ABD-Özbekistan İş ve Yatırım Konseyinin Taşkent'te düzenlenen ilk toplantısı ile Özbekistan'ın bölgeleri ve ABD eyaletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

ABD vatandaşlarına yönelik vizesiz uygulamanın ticari temasların artmasına katkı sağladığı vurgulanan görüşmede, sivil havacılık, otomotiv, madencilik, altyapı, enerji, metalürji, yapay zeka ve dijital teknolojiler başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak projelerin hayata geçirildiği ifade edildi.

Uluslararası gündemin de değerlendirildiği görüşmede Mirziyoyev ve Trump, küresel güvenliğin sağlanması ile uluslararası ve bölgesel çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Telefon görüşmesinin sonunda Mirziyoyev, Trump'ı uygun bir zamanda resmi ziyaret için Özbekistan'a davet etti.