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Misafirlikteyken, yan komşuyu hayata bağlayan polislere takdir belgesi verildi

TUNCELİ - Tunceli'de, misafirlikteyken intihar teşebbüsünde bulunan yan komşuyu hayata bağlayan iki polis memuruna Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından takdir belgesi verildi.

Tunceli'de 13 Nisanda misafirliğe giden 2 polis memuru bir süre sonra yan komşudan sesler geldiğini fark etti. İmdat seslerini duyan polisler girdikleri evde bir kişiyi doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Hemen harekete geçen 2 polis, şahsı tutup kemeri kestikten sonra 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İntihar girişiminde bulunan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Vali takdir belgesi verdi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, polis memurlarını makamda ağırlayarak kendilerine takdir belgesi verdi. Törende konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, "Sosyal hayatlarında misafirliğe gidiyorlar. Misafirlikteyken yan komşularında bir intihar olayı cereyan ediyor. Şahıs kemeri boynuna takıp kendini sarkıtmışken arkadaşlarımız alttan tutmak marifetiyle vatandaşın ölümünün önüne geçiyorlar. Aslında polislik vazifesi böyle, ben de babamdan biliyorum babam da çok aktif bir polisti. Bir olay görürse müdahale ederdi hemen. Polislerin sivil hayatı, resmi hayatı yok, sivil hayattayken de görevdeyken de önlerindeki herhangi bir olaya müdahale etmek durumundalar ki burada zaten bir insani görev vardı. İkinizi de tebrik ediyorum" dedi.