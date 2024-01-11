Mısır, 1,1 GW\'lık rüzgar enerjisi projesi için 1,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı

KAHİRE, 11 Ocak (Xinhua) -- Mısır Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu, ülkede 1,1 gigavatlık bir rüzgar enerjisi projesinin inşası için Çarşamba günü Suudi sermayeli ACWA Power liderliğindeki bir konsorsiyumla 1,5 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladı.

Mısır kabinesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Süveyş Körfezi ve Gabel El-Zeit bölgelerinde yer alan rüzgar enerjisi projesi, dünyanın en büyük kara rüzgar enerjisi projelerinden biri.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir imza töreninde yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında konsorsiyumun saha çalışmalarını tamamlayacağını ve proje için finansman sağlayacağını söyledi.

Açıklamaya göre proje tamamlandığında yılda 2,4 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunacak, yılda yaklaşık 840.000 tonluk yakıt tasarrufu sağlayacak ve 6.000 kadar doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacak.