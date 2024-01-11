 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mısır, 1,1 GW'lık rüzgar enerjisi projesi için 1,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır, 1,1 GW'lık rüzgar enerjisi projesi için 1,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı

Mısır Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu, Suudi sermayeli ACWA Power liderliğindeki bir konsorsiyumla 1,1 gigavatlık bir rüzgar enerjisi projesinin inşası için 1,5 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladı. Proje tamamlandığında yılda 2,4 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunacak, yaklaşık 840.000 tonluk yakıt tasarrufu sağlayacak ve 6.000 kadar doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacak.

Mısır, 1,1 GW\'lık rüzgar enerjisi projesi için 1,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı
11.01.2024 - 13:37,
Abone Ol

KAHİRE, 11 Ocak (Xinhua) -- Mısır Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu, ülkede 1,1 gigavatlık bir rüzgar enerjisi projesinin inşası için Çarşamba günü Suudi sermayeli ACWA Power liderliğindeki bir konsorsiyumla 1,5 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladı.

Mısır kabinesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Süveyş Körfezi ve Gabel El-Zeit bölgelerinde yer alan rüzgar enerjisi projesi, dünyanın en büyük kara rüzgar enerjisi projelerinden biri.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir imza töreninde yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında konsorsiyumun saha çalışmalarını tamamlayacağını ve proje için finansman sağlayacağını söyledi.

Açıklamaya göre proje tamamlandığında yılda 2,4 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunacak, yılda yaklaşık 840.000 tonluk yakıt tasarrufu sağlayacak ve 6.000 kadar doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacak.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Mısır, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, 1,1 GW'lık rüzgar enerjisi projesi için 1,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı - Son Dakika


14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53
Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş

Son Dakika
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:39:06. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır, 1,1 GW'lık rüzgar enerjisi projesi için 1,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement