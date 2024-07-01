Mısır-Avrupa Yatırım Konferansı'nda 67,7 milyar avro değerinde anlaşmalar imzalandı - Son Dakika
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Mısır-Avrupa Yatırım Konferansı'nda 67,7 milyar avro değerinde anlaşmalar imzalandı

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Kahire'deki Mısır-Avrupa Yatırım Konferansı'nda toplam 67,7 milyar avro değerinde anlaşmaların imzalandığını açıkladı. Konferansa Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli gibi üst düzey isimler katıldı. Konferans, Mısır ile Avrupa Birliği arasında Mart 2024'te siyasi ve ekonomik alanlarda mutabakata varılan stratejik ve kapsamlı ortaklığın ilk önemli sonuçlarından biri olarak değerlendirildi.

01.07.2024 07:37
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Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, dün sona eren Kahire'deki Mısır-Avrupa Yatırım Konferansı'nda toplam 67,7 milyar avro değerinde anlaşmaların imzalandığını açıkladı.

Hafta sonu yapılan konferansa Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli gibi üst düzey isimler katıldı.

Kahire'deki AB heyeti tarafından yapılan açıklamada, konferansın, "Mısır ile Avrupa Birliği arasında Mart 2024'te siyasi ve ekonomik alanlarda mutabakata varılan stratejik ve kapsamlı ortaklığın ilk önemli sonuçlarından biri" olduğu ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, konferansta yaptığı konuşmada, ülkesi ile AB arasındaki ilişkilerin çeşitli işbirliği alanlarında geliştiğini söyledi.

Sisi, geçen mart ayında iki taraf arasındaki ilişkileri stratejik ve kapsamlı ortaklık düzeyine çıkarmayı amaçlayan siyasi deklarasyonun imzalandığını hatırlattı.

Konferansın kapanış oturumunda konuşan Başbakan Medbuli, AB ile ortak işbirliğini desteklemek için konferansın her sene düzenlenmesini arzuladıklarını belirtti.

Medbuli, konferansta toplam 67,7 milyar avro değerinde, "yeşil hidrojen, elektrikli arabalar, altyapı, sürdürülebilir ulaşım, iletişim ve bilgi teknolojisi" gibi alanlarda 35 anlaşmanın imzalandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır-Avrupa Yatırım Konferansı'nda 67,7 milyar avro değerinde anlaşmalar imzalandı - Son Dakika

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