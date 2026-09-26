Mısır Başbakanı Medbuli BM'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıktı

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Filistin halkının zorla yerinden edilmesini kesin bir dille reddettiklerini teyit etti.

Mısır Başbakanı Medbuli, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ülkesinin su güvenliğine ve Filistin meselesine dikkati çekti.

Nil Nehri'nin ekonomik bir kaynak olmasının ötesinde tarih boyunca Mısır toplumunun varlığı ve gelişimiyle bağlantılı bir can damarı olduğuna vurgu yapan Medbuli, su güvenliğinin ülkesi için taviz verilmeyecek varoluşsal bir mesele olduğunu söyledi.

Filistin meselesinin de küresel sistemdeki dengesizliğin en belirgin kanıtı olmaya devam ettiğini belirten Medbuli, Filistin halkının yaşadığı ve yaşamaya devam ettiği acı, baskı ve ihlallerin, alışılmış bir gerçeklik haline gelmemesi veya bir turdan diğerine yönetilen uzun süreli bir kriz olmaması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Medbuli, "Mısır, Gazze Şeridi'nde veya Batı Şeria'da yaşayan Filistin halkının zorla yerinden edilmesini kesin bir dille reddediyor. Barış, bir halkı topraklarından koparmak üzerine kurulamaz." dedi.

Gazze'de ateşkesin tüm maddeleriyle uygulanması ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi gerektiğinin altını çizen Medbuli, İsrail'in Gazze'de devam eden ihlallerinin son bulması ve insani yardımların girişine yönelik engellerin kalkması talebinde bulundu.