Mısır Başbakanı Medbuli, BM zirvesinde 1967 sınırları ve Doğu Kudüs'ü şart koştu - Son Dakika
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Mısır Başbakanı Medbuli, BM zirvesinde 1967 sınırları ve Doğu Kudüs'ü şart koştu

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Mısır Başbakanı Medbuli, BM 81. Genel Kurulu kapsamındaki zirvede barışın ancak İsrail işgali sona ererse ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulursa sağlanacağını söyledi. Gazze'ye yardım kısıtlamalarının iki devletli çözümü zorlaştırdığına dikkati çekti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Orta Doğu'da barışın ancak İsrail işgalinin sona ermesi, 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla sağlanabileceğini belirtti.

Başbakan Medbuli, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın ev sahipliğinde iki devletli çözüm konusunun görüşülmesi için düzenlenen zirvede Mısır adına açıklamalarda bulundu.

Medbuli, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbettiğini, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirme girişimlerinde bulunduğunu ve Gazze Şeridi'nde geniş bir alanda Tel Aviv yönetiminin kontrolünün devam ettiğini hatırlattı.

Söz konusu sorunlara ek olarak Gazze'ye yardımların girişine yönelik kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle iki devletli çözümün benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Mısır Başbakanı, Orta Doğu'da barışın ancak İsrail işgalinin sona ermesi, 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

İşgal altındaki topraklarda yasa dışı yerleşim faaliyetlerine karşı İngiltere, Fransa, Kanada ve diğer ülkeler tarafından atılan adımları memnuniyetle karşıladığını belirten Medbuli, Mısır'ın Filistin topraklarının ilhaka uğramasına, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ve Filistin halkının topraklarından tehcirine kesin bir şekilde karşı çıktığını vurguladı.

Medbuli, Mısır'ın Filistin yönetimini destekleme ve halkına karşı sorumluluklarını yerine getirme kapasitesinin korunmasının gerektiğini ifade ederek, bu çabaların Filistin topraklarının birliğini ve bütünlüğünü koruyacağını ve Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki rolünün yeniden tesis edilmesiyle sonuçlanacağını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararının tam ve eş zamanlı olarak uygulanması gerektiğini dile getiren Medbuli, Mısır'ın iki devletli çözümü korumak ve bölgede barışı sağlamak için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

BM Genel Kurulu, BM'nin Filistin'e yönelik sorumluluğunu teyit eden, İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesini ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden 2803 sayılı kararı 17 Kasım 2025'te kabul etmişti.

Kaynak: AA
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