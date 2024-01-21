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Mısır Cumhurbaşkanı Somali'ye Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Somali'ye Destek Sözü Verdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Somali'ye ve Somali'nin güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyeceğini söyledi. Sisi, talep edilmesi halinde herhangi bir tehdide karşı Somali'yi savunmak için Mısır'ın müdahil olabileceğinin sinyalini verdi. Somali'nin Arap Birliği üyesi olduğunu hatırlatan Sisi, birlik tüzüğü uyarınca maruz kalınacak her türlü tehdide karşı ortak savunma haklarına sahip olduklarını vurguladı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ise Mısır'ın Somali'ye acil desteği için teşekkür ederek, Somali'nin toprak bütünlüğünü koruyacaklarını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Somali\'ye Destek Sözü Verdi
21.01.2024 - 19:19,
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Somali'ye ve Somali'nin güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyeceğini söyledi.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Sisi ile Somalili mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud, Kahire'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sisi, talep edilmesi halinde herhangi bir tehdide karşı Somali'yi savunmak için Mısır'ın müdahil olabileceğinin sinyalini verdi.

Somali'nin Arap Birliği üyesi olduğunu hatırlatan Sisi, birlik tüzüğü uyarınca maruz kalınacak her türlü tehdide karşı ortak savunma haklarına sahip olduklarını vurguladı.

"Mısır, Somali'ye ve Somali'nin güvenliğine yönelik hiçbir tehdide izin vermeyecek." ifadesini kullanan Mısır Cumhurbaşkanı, ülkesinin "Somali'yi desteklediğini ve Somali'nin iç işlerine müdahaleyi ve egemenliğinin ihlalini sayarak reddettiğini" belirtti.

Sisi, "Somaliland ile Etiyopya arasındaki anlaşmanın kimse tarafından kabul edilebilir olmadığını" söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, "Etiyopya'nın Somali egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamaya yönelik yasadışı girişimini" kınadı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Mısır'ın Somali'ye acil desteği için teşekkür ederek, "Büyük potansiyelimiz ve fırsatlarımız var ve ister Etiyopya ister başka bir ülke olsun hiçbir ülkenin topraklarımızı ele geçirmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Somali Devlet Başkanı, Mogadişu ile Addis Ababa arasında yaklaşık üç hafta süren gerilimin ardından dün Kahire'ye resmi ziyarette bulundu.

Somali'nin Mısır Büyükelçisi İlyas Şeyh Ömer Ebu Bekir dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Kahire'ye yaptığı ziyaretin "Somali'nin egemenliğinin zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde koordinasyon için" gerçekleştirildiğini söylemişti.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland, nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini tanıyacağını duyurmuştu.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Kaynak: AA
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