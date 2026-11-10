Mısır'da 7 ölü ve 112 yaralıyla sonuçlanan tren kazasında 3 personel gözaltına alındı - Son Dakika
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Mısır'da 7 ölü ve 112 yaralıyla sonuçlanan tren kazasında 3 personel gözaltına alındı

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Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde 8 Kasım'da meydana gelen tren kazasında 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı. Kamu Savcılığı, kazayla ilgili istasyon kontrolörü, amiri ve yardımcı makinistin gözaltına alınması talimatı verdi.

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili 3 demiryolu personelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Mısır'da 8 Kasım'da Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazayla ilgili Mısır Kamu Savcılığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başsavcı Muhammed Şevki'nin kazayla ilgili olarak Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden profesörlerden oluşan bir komite kurulması talimatı verdiği kaydedildi.

Kaza yerinde, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan inceleme ve görgü tanıklarından ifadeler doğrultusunda makinistin, 134 numaralı trenin otomatik kontrol sistemini devre dışı bıraktığının, istasyon kontrolörünün de kontrol paneli üzerinden izleme görevini ihmal ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Kamu Savcılığının, istasyon kontrolörü ve amirinin yanı sıra trenin yardımcı makinistinin gözaltına alınması talimatı verdiği aktarıldı.

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde 8 Kasım'da meydana gelen tren kazasında 7 kişi ölmüş, 112 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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