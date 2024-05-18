Mısır'da Ebu Terike'nin terör listesi kararına itiraz kabul edildi - Son Dakika
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Mısır'da Ebu Terike'nin terör listesi kararına itiraz kabul edildi

Mısır\'da Ebu Terike\'nin terör listesi kararına itiraz kabul edildi

Mısır'da Yargıtay, eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin '2028 yılına kadar terör listesine alınma' kararına itirazını kabul ederek davanın yeniden görülmesine hükmetti. Ebu Terike'nin yanı sıra 121 kişi daha karara itiraz etti. Yargıtay, itirazı kabul ederek davanın başka bir mahkeme tarafından yeniden görülmesine karar verdi. Söz konusu itirazın 1529 kişiyi kapsadığı belirtildi.

18.05.2024 20:43
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Mısır'da Yargıtay, eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin "2028 yılına kadar terör listesine alınma" kararına itirazını kabul ederek davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Mısır'ın yarı resmi El-Ehram gazetesinde yer alan habere göre, eski milli futbolcu Ebu Terike ile 121 kişi, mahkeme tarafından haklarında çıkarılan "2028 yılına dek terör listesine alınma ve yurt dışına çıkış yasağı" kararına itiraz etti.

Yargıtay, itirazı kabul ederek davanın başka bir mahkeme tarafından yeniden görülmesine karar verdi. Söz konusu itirazın aynı davadan yargılanan 1529 kişiyi kapsadığı aktarıldı.

Mısır'da 2018 yılında görülen davada Muhammed Ebu Terike ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 1528 kişinin, "5 yıllığına terör listesine alınması"na karar verilmiş, yapılan tüm itirazlar reddedilerek, söz konusu kişiler 2023'e kadar "terör listesinde" kabul edilmişti.

Beş yıllık sürenin bitimi akabinde yeniden açılan davada, sanıkların yeniden "2028'e kadar 5 yıllığına terör listesine alınmasına" hükmedilmişti.

Ebu Terike dışında aynı davada İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve vefat eden eski Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in oğulları ile yurt dışında bulunan İhvan yöneticilerinden Mahmud Hüseyin ve hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet de yer alıyor.

İhvan'a üye olmakla suçlanan ve terör listesine alınan Ebu Terike, uzun yıllardır yurt dışında yaşıyor.

Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin yurt dışına çıkışı veya ülkeye girişi yasaklanıyor. Arap dünyasının son dönemin popüler futbolcuları arasında yer alan Ebu Terike'nin mal varlığına da daha önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el koyulmuştu.

Kaynak: AA

Yargıtay, Mısır, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Ebu Terike'nin terör listesi kararına itiraz kabul edildi - Son Dakika

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