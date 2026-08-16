Mısır'da Hamas ile Ateşkes Görüşmesi

Mısır Genel İstihbarat Bakanı Tümgeneral Hasan Reşad, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetle Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasının yollarını görüştü.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Reşad, Hayye başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti.

Haberde görüşmenin nerede gerçekleştiği belirtilmezken, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi kararlarının ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik adımların ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede Hamas heyetinin, Gazze'deki halkın yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması amacıyla Trump'ın planının uygulanmasına bağlılığını yinelediği aktarıldı.

Hamas: İsrail'in ihlalleri arabuluculara aktarılıyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, bugün yaptığı açıklamada, Mısır'daki temasların arabulucularla iletişim ve diplomatik çabaların sürdürülmesi kapsamında gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Kasım, görüşmelerin İsrail'in ateşkes kapsamındaki ihlallerinin arabuluculara aktarılması ve İsrail'in Barış Konseyi ile üzerinde mutabık kalınan yol haritasını uygulamasının sağlanmasını amaçladığını ifade etmişti.

Hamas kaynakları Mısır'a giden heyette Hayye'nin yanı sıra Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Batı Şeria sorumlusu Zahir Cebbarin ile Arap ve İslam İlişkileri Ofisi Sorumlusu Basim Naim'in bulunduğunu belirtmişti.

Kushner ve Mladenov da Mısır'da

İsrail ordu radyosu da bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un da Kahire'ye geldiğini duyurmuştu.

Haberde, Kushner ve Mladenov'un Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır istihbarat yetkilileriyle görüşeceği belirtilmişti.

Gazze'deki ateşkesin uygulanmasına ilişkin yol haritası

Hayye'nin Mısır ziyareti, Gazze'deki ateşkesin sonraki aşamalarının uygulanmasına ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

"Barış Konseyi", 31 Temmuz'da Gazze'deki ateşkesin sonraki aşamalarının uygulanmasına yönelik "ayrıntılı bir yol haritası" üzerinde anlaşmaya varıldığını ve Hamas'ın bunu kabul ettiğini açıklamıştı.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de kapsamlı barış planının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik yol haritası" başlığını taşıyan plan, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail güçlerinin kademeli ve eş zamanlı şekilde Gazze'den çekilmesini öngörüyor.

Yol haritasında ayrıca Gazze'nin yönetiminin Filistinli teknokratlardan oluşan bir komiteye devredilmesi, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması, silahların uluslararası denetim altında Gazze'yi yönetmek üzere oluşturulacak ulusal komitenin sorumluluğuna bırakılması, İsrail'in aşamalı çekilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması yer alıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Barış Konseyi" tarafından kabul edilen ve Hamas'ın onayladığı yol haritasını reddettiklerini açıklamış, Gazze'den çekilmeden önce Hamas'ın silahsızlandırılmasını şart koşmuştu.

Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas, yol haritasının uygulanmasına bağlılığını yineleyerek arabuluculara, tarafların üzerinde anlaşmaya varılan hususlara uymasını sağlamaları ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratacak ihlalleri önlemeleri çağrısında bulunmuştu.