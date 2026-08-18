Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü

Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe yönetimi ve taraftar grupları, büyük bir görsel şova imza attı. Stadın her bir yanına konfeti makinelerinin konulduğu ve tribünlerin görsel olarak süslendiği görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon’u konuk edecek olan Fenerbahçe, dev randevuya özel olarak hazırlandı. 

KADIKÖY'DE GÖRSEL ŞÖLEN

Sarı-lacivertli yönetim ve taraftar gruplarının ortaklaşa imza attığı görkemli organizasyon, Kadıköy’de adeta görsel bir şölene dönüştü. Karşılaşma öncesinde stadın dört bir yanına özel konfeti makineleri yerleştirilirken, tribünler sarı-lacivert renkler ve büyüleyici detaylarla donatıldı. Avrupa sahnesindeki bu kritik mücadele öncesinde stadı karnaval yerine çeviren taraftarlar, takımlarına unutulmaz bir moral desteği sundu.

Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü

HEYECAN ZİRVEYE TAŞINDI

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve sosyal medyada da kısa sürede gündem olan bu renkli görüntüler, Şampiyonlar Ligi heyecanını zirveye taşıdı. Tribünlerdeki büyüleyici atmosfer, temsilcimizin zorlu maç öncesindeki en büyük kozu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 16711671 16711671:
    hadi fenerbahcem yenelim lyonu farklı olsun çıkarmaları güç olsun şanlı fenerbahcem benim HASKADİKOYLU 5 3 Yanıtla
  • Mediha214747 Mediha214747:
    çocuklarımın artık üzülmesine üzülüyorum maalesef 4 0 Yanıtla
  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Ya fener sönerse? 3 1 Yanıtla
  • Mustafa Yaşar Demirtaş Mustafa Yaşar Demirtaş:
    vurduğun gol olsun FB 1 Lyon 1 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı 12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı

20:47
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
20:46
Gaziantep’te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
Gaziantep'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
20:46
Fenerbahçe’nin Lyon karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu
19:49
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
19:28
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı Hastaneye kaldırıldı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
18:53
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova’yı vurdu Panik ve korku dolu anlar kamerada
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada
17:44
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 21:20:06. #7.13#
SON DAKİKA: Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.