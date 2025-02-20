Mısır'da II. Tutmosis'in Mezarına Ulaşıldı

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KAHİRE, 20 Şubat (Xinhua) -- Mısır'da Luksor kentinin batısındaki dağlık Teb bölgesinde Kral II. Tutmosis'e ait mezar keşfedildi. Bu keşifle 18. Hanedanlık dönemi krallarının son kayıp mezarı da gün yüzüne çıkarılmış oldu.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada bu keşfin, Kral Tutankamon'un mezarının keşfedildiği 1922'den bu yana ortaya çıkarılan ilk kral mezarı olduğu belirtildi.

Mısır-İngiliz ortak arkeoloji misyonu tarafından sürdürülen kazı çalışmalarından övgüyle bahseden Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Şerif Fethi, bu kazıların Mısır'ın antik medeniyetinin hazinelerini gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğini söyledi.

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed İsmail Halid, ortak misyonun 2022 yılında ilk olarak mezarın girişini ve ana koridorunu bulduğunu, ancak o dönemde uzmanların yapının kral eşlerinin mezarlarına benzerliğinden dolayı mezarın bir kraliçeye ait olabileceğine inandığını ifade etti.

Halid, "Gün yüzüne çıkarılan eserler, bölgenin tarihi ve Kral II. Tutmosis dönemi hakkında son derece önemli bilgiler sağladığı için bunun, son yıllardaki en önemli arkeolojik keşiflerden biri olduğunu söyleyebiliriz" diye ekledi.

Halid, II. Tutmosis'e ait defin eşyalarının da ilk kez keşfedildiğini kaydetti.