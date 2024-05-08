Kanadalı İşadamı Mısır'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü - Son Dakika
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Kanadalı İşadamı Mısır'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Kanadalı İşadamı Mısır\'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye şehrinde bir Kanadalı işadamının silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü duyurdu. İşadamının 7 Mayıs'ta gerçekleşen saldırıda hayatını kaybettiği belirtilirken, olayın aydınlatılması için araştırma ekibi oluşturulduğu ifade edildi. İsrail Büyükelçiliği de olayı takip ettiğini açıkladı ve İsrail vatandaşı olan işadamının Mısır'a Kanada pasaportuyla giriş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

08.05.2024 02:57
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Mısır İçişleri Bakanlığı, Kanadalı bir işadamının ülkenin kuzeyindeki İskenderiye şehrinde vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Mısır İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bakanlığın Facebook sayfasından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, ülkede daimi olarak ikamet eden Kanadalı bir işadamının, 7 Mayıs'ta İskenderiye'de uğradığı silahlı saldırıda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, yasal önlemlerin alındığı ve olayın aydınlatılması için araştırma ekibi oluşturulduğu ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail'in Kahire Büyükelçiliğinin İsrailli işadamı Zev Kiper'in, İskenderiye'de öldürülmesi olayını Mısırlı yetkililerle birlikte takip ettiği aktarıldı.

Kiper'in Mısır'a Kanada pasaportuyla girdiği ancak aynı zamanda İsrail vatandaşlığına da sahip olduğu belirtilen haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığının, olayın nedenlerini araştırdığına işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanadalı İşadamı Mısır'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü - Son Dakika

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