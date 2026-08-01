Mısır'da Liman Saldırısı Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika
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Mısır'da Liman Saldırısı Soruşturması Devam Ediyor

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Mısır, Dimyat Limanı'ndaki saldırıya ilişkin resmi açıklamalara itibar edilmesini istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Dimyat Limanı'nda iki geminin hedef alındığı saldırının sorumlularını belirlemek amacıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiğini bildirerek, basına olayla ilgili yalnızca resmi açıklamalara itibar etme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı yabancı basın organlarında Dimyat Limanı'ndaki olaya ilişkin "doğru olmayan ve yanıltıcı haberlerin" yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi için soruşturmanın sürdüğü vurgulanarak, Mısır içindeki ve dışındaki medya kuruluşları ile yabancı muhabirlerin olaya ilişkin haberlerde yalnızca resmi yetkililerin açıklamalarını esas almaları istendi.

Wall Street Journal'ın iddialarına yalanlama

Açıklama, Mısır Enformasyon Devlet Bakanı Ziya Raşvan'ın Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan iddiaları yalanlamasının ardından geldi.

Devlete ait el-Ehram gazetesine konuşan Raşvan, WSJ'nin isimleri açıklanmayan iki Mısırlı kaynağa dayandırarak olayın arkasında İran'ın bulunduğunu ileri sürdüğü haberini kesin bir dille reddetti.

Mısır'da "isimsiz kaynak" uygulamasının bulunmadığını ve resmi bilgilerin yalnızca yetkili makamlarca açıklandığını vurgulayan Raşvan, doğrulanmamış iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Raşvan, Mısır devletinin Dimyat Limanı'ndaki olayı son derece ciddiyetle ele aldığını, soruşturmalar tamamlandıktan sonra tüm sonuçların yetkili mercilerce şeffafla açıklanacağını belirterek, peşin hükümlerden ve olayları önceden yargılamaktan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Mısır hükümeti, 29 Temmuz Çarşamba günü Dimyat Limanı'nda bulunan iki yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma gemisinde çıkan yangının kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini duyurmuştu.

İranlı yetkililer, gayriresmi suçlamaların ardından olayın sorumluluğunu reddeden açıklamalarda bulunmuştu.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) de Dimyat Limanı'ndaki iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları yalanlayarak Kızıldeniz'de deniz trafiğinin güvenli olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Liman Saldırısı Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika

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