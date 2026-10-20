Mısır'da park halindeki tıra çarpan otobüste 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mısır'da park halindeki tıra çarpan otobüste 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

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Mısır'ın Feyyum vilayetindeki Tamiye bölgesinde sabah saatlerinde yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı. Kazada 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı; otobüsün parçalandığı ve şoförün uyuyakalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Mısır'ın kuzeyinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Said'den gelen yolcu otobüsü, Mısır'ın Feyyum vilayetindeki Tamiye bölgesinde Batı Asyut yolu üzerinde park halindeki bir tıra çarptı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Turist otobüsünün, kazanın şiddetiyle parçalandığı aktarıldı.

Trafik ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, otobüs şoförünün seyir halinde iken uyuyakalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Olayın ardından bölgeye ambulansların sevkedildiği; yaralıların hastanelere, hayatını kaybedenlerin ise morga nakledildiği belirtildi.

Savcılığın olay yeri incelemesi ve soruşturma işlemlerini tamamlamasının ardından Trafik Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de enkazının kaldırılması ve trafik akışının yeniden sağlanması için kaza yerine sevk edildi.

Kaynak: AA
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