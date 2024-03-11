Mısır'da Ramazan Ayında Fenerlerle Süslenen Sembol Mekanlar

Mısır'ın başta Kahire olmak üzere sembol mekanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında yine fenerler, çeşitli süslemeler ve ışıklandırmalarla süslendi.
Mısır'da ramazan ayı öncesi imal edilen fenerler (Fanus), halk tarafından yoğun ilgi görüyor. Piramitlerin bulunduğu Giza kentinde tezgahları kaplayan çeşitli renk, desen ve büyüklükteki fenerler, ramazan ayında, insanların evlerini ve sokakları süslemek üzere müşterilere sunuluyor. Arap dünyasında ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olan "Ramazan Fanusu"nun doğum yerinin de Mısır olduğu iddia ediliyor.
Ana satış merkezi başkent Kahire'deki Seyyide Zeyneb bölgesi olan fenerler, ahşap, metal, plastik, kumaş gibi çeşitli malzemelerle yapılarak her yıl ramazan ayı öncesi halkın beğenisine sunuluyor.
Mısır genelinde hemen hemen her evde en az bir ramazan feneri bulunuyor. Ramazan fenerleri ayrıca aile, akraba, dost ve yakın çevre için en iyi ramazan hediyesi olarak görülüyor.
El-Ezher Camisi, Han el-Halil Çarşısı, Seyyide Zeyneb bölgesi ve İmam-ı Şafi Camisi ramazan coşkusunun en çok hissedildiği yerler arasında.
Asırlar öncesine dayanan bir gelenek
Ülkede ramazan süslemelerinin vazgeçilmezi yine ramazan fenerleri.
Mısır'da halk yüzlerce yıl öncesine dayanan "ramazan feneri" geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.
Sadece Kahire'de değil ülke genelinde sokakları, dükkanların vitrinlerini ve evlerin balkonlarını süsleyen ramazan fenerlerinin geçmişi, ülkede uzun yıllar hüküm süren Fatımiler dönemine 969 yılına kadar dayanıyor.
Tüm yaş grubundan Mısırlıların ilgisini çeken ramazan fenerlerinin, metal, ahşap, plastik veya kumaştan üretilen modelleri bulunuyor.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına cevap verdi. Bakan Kacır, İmamoğlu'nun geçmişteki mitinglerini hatırlatarak, İstanbul'un sorunlarına çözüm getirip getirmediğini sordu ve İstanbul adayına bu konuda soruların yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, polis, savcı, asker gibi kişilerin telefonla para talep etmeyeceğini ve bankaya gitmelerini istemeyeceğini belirtti. Vali Çiftçi, ayrıca ramazan ayı nedeniyle dilencilere yönelik önlemlerin artırılacağını ve ihtiyaç sahiplerinin Valilik ve kaymakamlıklara başvurmasını istedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali, Kongre Merkezinde gerçekleşti. Festivalde kadınlar çeşitli etkinliklere katıldı ve keyifli deneyimler yaşadı. Ayrıca alternatif tıp eğitmeni Vuslat Özlem Ersan, doğru nefes alma tekniklerinin öneminden bahsetti.
Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Valilik desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, millet bahçesinden başladı. Katılımcılar, bisikletleriyle Vali Yolu Caddesi'ni turlayarak tekrar millet bahçesine döndü ve Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından düzenlenen konsere katıldı. Programa Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, gönüllü Ayşe Elban, sporcular ve vatandaşlar da katıldı.
Adıyaman'ın Fırat Nehri kıyısındaki Gümüşkaya köyünde bulunan çok katlı mağaraların tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Neolitik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntıları inceledi. Hazırlanacak rapor, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacak. Alanın doğa turizmi açısından elverişli olduğu belirtilirken, köy muhtarı yerli ve yabancı turistleri mağaraları görmeye davet etti.
Kahramanmaraş'ta bakkal işleten 90 yaşındaki Zekeriya Çömez, kullandığı 50 yıllık terazinin değerlendiğini ve isteyenlere satmadığını söyledi. Çömez, terazinin daha sağlıklı ve güvenli olduğunu belirtti.
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 189 bin 902 seçmenin 714 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan tedbirler doğrultusunda hareket edileceği belirtildi.
Edirne'de iş insanları, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği Osmanlı geleneklerinden 'zimem defteri' geleneğini yaşattı. TÜMKİAD Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, kentte iki bakkal ve bir fırına giderek veresiye defterindeki borçları kapattı. İş insanları, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyerek veresiye defterlerini aldı. Bu tür girişimlerin toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiği belirtiliyor.
Osmaniye'de biri eşi, diğeri akrabası 2 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suriye uyruklu A.A., sorgusunda evlendirilme vaadiyle Türkiye'ye getirildiğini ve yanına yerleştiği akrabası L.H. tarafından fuhşa zorlandığını ileri sürdü. L.H'nin karısı E.İ. de eşi tarafından şiddet ve baskıyla para karşılığı fuhşa zorlandığını iddia etti. İddialar üzerine gözaltına alınan L.H, tutuklandı ve iki kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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