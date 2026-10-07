Mısır'da Sfenks ve piramit kayalarındaki fosil 45 milyon yıllık yeni timsaha ait çıktı - Son Dakika
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Mısır'da Sfenks ve piramit kayalarındaki fosil 45 milyon yıllık yeni timsaha ait çıktı

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Araştırmacılar, Büyük Sfenks ve Giza Piramitleri'nin inşasında kullanılan kayalardaki kemiklerin, yaklaşık 45 milyon yıl önce yaşamış yeni bir timsah türüne ait olduğunu saptadı. 1920'lerde bulunan kalıntılar tomografiyle incelendi; tür Herugavialis cairensis adıyla tanımlandı.

Bilim insanları, Mısır'daki Büyük Sfenks ve Giza Piramitleri'nin yapımında kullanılan kaya oluşumunda bulunan fosillerin yaklaşık 45 milyon yıl önce yaşamış, yeni bir timsah türüne ait olduğunu belirledi.

İngiltere, İsveç, Almanya ve Mısır'dan bilim insanları, Büyük Sfenks ve Giza Piramitleri'nin yapımında kullanılan kayaların yer aldığı Mısır'ın kuzeyindeki Mokattam Formasyonu'nda 1920'lerde keşfedilen kemik kalıntılarını yeni yöntemlerle bir kere daha inceledi.

Aralarında büyük ölçüde korunmuş bir kafatasının da bulunduğu kalıntıları bilgisayarlı tomografi yardımıyla inceleyen araştırmacılar, fosillerin yaklaşık 45 milyon yıl önce yaşamış bir timsah türüne ait olduğunu belirledi.

Keşfedilen yeni türü "Herugavialis cairensis" olarak adlandıran bilim insanları, incelenen kafatasındaki burnun ucunun eksik olmasının, Büyük Sfenks ile dikkat çekici bir benzerlik oluşturduğuna işaret etti.

Araştırmanın yazarlarından University College London Öğretim Üyesi Prof. Philip Mannion, bu tesadüften hareketle türe, Büyük Sfenks'e ilham vermiş olduğu düşünülen Antik Mısır tanrısı Heru'nun adını verdiklerini belirtti.

Çalışmanın sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mısır'da Sfenks ve piramit kayalarındaki fosil 45 milyon yıllık yeni timsaha ait çıktı - Son Dakika
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