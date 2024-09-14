Mısır'da Tren Kazası: 2 Ölü, 29 Yaralı

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Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye iline bağlı Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Kaza mahalline 39 ambulans sevk edilirken cenazelerle yaralılar Ahrar Hastanesi ile Zekazik Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Dr. Halid Abdulgaffar, olay yerine yardımcısı Muhammed Tayyib'i gönderdi.