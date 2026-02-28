Mısır'dan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
Son Dakika

Mısır'dan Diplomasi Vurgusu

Mısır\'dan Diplomasi Vurgusu
28.02.2026 18:10
Mısır, İran'ın Arap ülkelerine yönelik tehditlerine tepki göstererek diplomasi çağrısında bulundu.

Mısır, bölgede yaşanan "tehlikeli" tırmanıştan derin endişe duyduklarını belirterek, diplomasi seçeneğini vurguladı; İran'ın Arap ülkelerini hedef almasına tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Mısır'ın "bölgede yaşanan tehlikeli askeri tırmanıştan ve bunun çatışma alanının genişlemesi riskini beraberinde getirmesinden derin endişe duyduğu" ifade edildi.

Açıklamada, bu tırmanışın "bölgenin tamamını kapsamlı bir kaos durumuna sürükleyebileceği ve bunun hiç kuşkusuz bölgesel ve uluslararası güvenlik, istikrar ve barış üzerinde felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağı" belirtildi.

"Siyasi ve barışçıl çözümlerin hayati öneminin" yeniden vurgulandığı açıklamada, askeri çözümlerin yalnızca daha fazla şiddet ve kan dökülmesine yol açacağını, güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diplomasi ve diyalog seçeneğine bağlı kalmaktan geçtiği kaydedildi."

İran'ın kardeş Arap ülkelerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef almasının şiddetle kınandığı açıklamada, bu kapsamda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ün egemenliğinin ihlal edilmesinin, Arap ülkelerinin ve bölgenin tamamının güvenlik ve istikrarını tehdit eden ciddi riskler barındırdığını ifade edildi.

Açıklamada, "çatışmanın kapsamının genişlemesini ve bölgenin kontrol altına alınması zor, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir tırmanış sarmalına sürüklenmesini önlemek için diyalog ve diplomasi diline öncelik verilmesi" çağrısında bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Mısır, İran, Son Dakika

Mısır'dan Diplomasi Vurgusu

18:00
SON DAKİKA: Mısır'dan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
