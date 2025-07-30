Mısır'dan Gazze İçin Kalıcı Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Mısır'dan Gazze İçin Kalıcı Ateşkes Çağrısı

30.07.2025 20:57
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani yardımların düzenli ulaştırılmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde "kalıcı bir ateşkese" ulaşılması ve insani yardımların bölgeye düzenli şekilde ulaştırılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Abdulati'nin ABD'nin başkenti Washington'a yaptığı ziyaret sırasında, ABD Senatosu üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Abdulati'nin Washington ziyaretinin başında ABD'li Senatör Lindsey Graham ile bir araya geldiği kaydedildi.

Abdulati, Graham ile yaptığı görüşmede, "Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kötüleştiği bir ortamda kalıcı bir ateşkese ulaşmanın gerekliliğine" vurgu yaptı. Mısırlı Bakan, ayrıca insani yardımların düzenli şekilde ulaştırılmasının sağlanmasının, yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının önemine işaret etti.

Graham ile "Nil Nehri dosyası ve Mısır'ın su güvenliği konusundaki endişelerinin" de ele alındığı görüşmede Abdulati, "uluslararası hukuka aykırı tek taraflı uygulamaları reddettiklerini" kaydetti.

Abdulati, Mısır'ın, su güvenliğini korumak için uluslararası hukuk kapsamında tüm gerekli tedbirleri alacağını ifade etti.

Abdulati, ABD'li Cumhuriyetçi senatör Roger Wicker ile de " Etiyopya'nın Hedasi (Nahda) Barajı ile ilgili Mısır'ın endişelerini" görüştü. Mısırlı Bakan, ABD'li senatöre, ortak su kaynaklarıyla ilgili uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerekliliğine dayanan Mısır'ın tutumunu aktardı.

Kaynak: AA

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