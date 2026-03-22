Mısır'dan Türkiye ve Katar'a Taziye - Son Dakika
Mısır'dan Türkiye ve Katar'a Taziye

22.03.2026 17:50
Mısır, Katar kara sularında Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olanlar için Türkiye ve Katar'a taziye dileklerini iletti.

Mısır, Katar kara sularında Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olanlar için Türkiye ve Katar'a taziye dileklerini iletti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Katar kara sularında helikopterin düşmesi sonucu şehit olanlar için başsağlığı mesajı paylaştı.

Mesajda, "Mısır, Katar kara sularında meydana gelen ve her iki ülkeden de can kaybına yol açan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için kardeş ülke Katar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne en derin başsağlığı ve en içten taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.

Mısır, yaşanan elim hadiseden ötürü Türkiye ve Katar ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde şehit olan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Helikopter, Havacılık, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Katar, Mısır, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Türkiye ve Katar'a Taziye - Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

18:18
Osimhen Fenerbahçe derbisinde yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi
Osimhen Fenerbahçe derbisinde yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:37
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:50
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Mısır'dan Türkiye ve Katar'a Taziye - Son Dakika
