Mısır'dan Körfez Ülkelerine Destek Vurgusu - Son Dakika
Mısır'dan Körfez Ülkelerine Destek Vurgusu

19.04.2026 22:02
Mısır, bölgesel düzenlemelerde Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Mısır, gelecekteki tüm bölgesel düzenlemelerde Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesini ziyaret eden Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel, uluslararası gelişmelere ilişkin eşgüdümün artırılması amacıyla siyasi istişarelerde bulundu.

Ayrıca görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerdeki son durum da ele alındı.

İkili ilişkiler kapsamında bakanlar, yıl sonundan önce ortak komitenin 14'üncü dönem toplantısının düzenlenmesi yönündeki beklentilerini dile getirerek, bunun işbirliğinin daha ileri seviyeye taşınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin Kuveyt'in güvenlik ve istikrarını hedef alan saldırıları kesin şekilde kınadığını ve ülkenin egemenliğine yönelik her türlü girişimi reddettiğini kaydetti.

Abdulati, "gelecekteki herhangi bir bölgesel düzenlemede Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının gözetilmesinin önemine" işaret etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da Mısır'ın ülkesine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahire yönetiminin bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü ve gerilimi azaltma ile Arap dayanışmasını güçlendirme yönündeki çabalarını takdir etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'dan Körfez Ülkelerine Destek Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Mısır'dan Körfez Ülkelerine Destek Vurgusu - Son Dakika
