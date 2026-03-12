Mısır'dan Ortak Arap Savunma Çağrısı - Son Dakika
Mısır'dan Ortak Arap Savunma Çağrısı

12.03.2026 17:46
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, bölgedeki tehditler karşısında ortak Arap gücü kurulmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki askeri tırmanışın ardından Arap Ortak Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın etkinleştirilmesini isteyerek, tehditlere karşı ortak Arap gücü oluşturulmasının öncelik taşıdığını kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Katar, BAE, Bahreyn, Umman ve Almanya dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Mısır'ın son saldırıları kınadığı belirtilerek, özellikle Umman'ın güneyindeki Salalah Limanı'nı hedef alan saldırı ile Katar ve Körfez bölgesine yönelik saldırıların masaya yatırıldığı aktarıldı.

Abdulati, Mısır'ın İran saldırılarının sürmesini tamamen reddettiğini vurgulayarak, uluslararası hukuku açık şekilde ihlal eden ve bölgesel istikrarı tehdit eden bu eylemlere derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı, Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi ve iyi komşuluk ilkesine bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre taraflar, mevcut krizin ancak diplomatik yollarla çözülebileceği konusunda görüş birliğine vardı ve bu kapsamda savaşın sona erdirilmesi için ilgili tüm taraflarla temasların ve diplomatik girişimlerin yoğunlaştırılmasının gereğine işaret edildi.

Abdulati ayrıca, Arap ulusal güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, ortak Arap savunma anlaşmasının devreye alınması ve ortak Arap gücü kurulmasının önemine dikkat çekti. Abdulati mevcut tehditler karşısında Arap ülkelerinin güvenliği ve egemenliğini korumanın tek güvencesinin Ortak savunma olduğunu söyledi.

Arap Birliği'nin 1945'te kurulmasının ardından üye ülkeler arasında 1950 yılında Ortak Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

