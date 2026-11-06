Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Kuveyt ve BAE ile ABD-İran gerilimini görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ile ABD- İran gerilimi tırmanırken bölgenin yeni bir askeri çatışmaya sürüklenmesini önlemenin yollarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ve BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Abdulati, Kuveytli mevkidaşı ile bölgedeki gelişmeleri ve askeri gerilimi düşürmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

İki bakan, yeni bir askeri çatışma dalgasının önlenmesi için ilgili taraflarla diplomatik temasların artırılması, gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması ve diyalog ile diplomatik çözüm yollarına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Abdulati, BAE'li mevkidaşı ile İran krizinin yanı sıra Sudan'daki son gelişmeleri de değerlendirdi.

İki bakan, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve yeni bir askeri çatışmanın önlenmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla diplomatik temasların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmeler, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği, yaptırımlar ve nükleer program gibi konularda yaşanan anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmış, Tahran yönetimi de İsrail'e ve Arap ülkelerinde ABD askeri tesislerinin bulunduğunu belirttiği noktalara saldırılarla karşılık vermişti. Washington ile Tahran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakatın ardından başlayan müzakereler, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.