Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerekmektedir - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerekmektedir

Mısır Dışişleri Bakanı Abdellaty, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı ortak basın toplantısında, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, masum Filistin halkına saldırıların devam ettiğini ifade etti.

05.08.2024 19:34
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- Mısır Dışişleri Bakanı Abdellaty: " İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerekmektedir"

"Masum Filistin halkına saldırılar devam ediyor"

KAHİRE - Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerekmektedir" dedi.

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, resmi ziyaret kapsamında Mısır'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Abdellaty, "Bölgedeki önemli konuları ele aldık. Mısır'ın terörle mücadele konusunda yaptıklarını ifade ettik. Önemli olan bölgede gerilimin düşürülmesi. Bölgede gerilimin artırılması çabaları olduğunu görmekteyiz. Bu çabaları her zaman kınadık" dedi.

İsrail ve Filistin ihtilafında iki devletli çözüm vurgusu yapan Abdellaty, "İki devletli çözümün uygulamaya geçilmesi gerekiyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerekmektedir. Filistin topraklarında 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdik. Bölge ülkeleri şu an devam eden tehlikeli gidişata dur demek için birlikte hareket etmelidir" dedi.

Abdellaty, " Gazze'deki ateşkesin temini bağlamında bu zamana kadarki çabaları anlattım. Masum Filistin halkına saldırılar devam ediyor. Orada sivil halk ayrım gözetmeksizin hedef alınmaktadır. Katar'daki kardeşlerimiz, ABD'deki dostlarımızla da temas halindeyiz. Ateşkesin sağlanması için çabalıyoruz. Türkiye ve Mısır olarak ortak görüşe sahibiz. Batı Şeria'da durumun daha da kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Yerleşimciler provokatör eylemlerine orada devam ediyor. Bunun daha ileriye gitmesinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerekmektedir - Son Dakika

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