Mısır, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Görüşüyor - Son Dakika
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Mısır, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Görüşüyor

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Mısır, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için taraflarla yoğun temaslarda bulunuyor.

KAHİRE (AA) – Mısır'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin kararların hayata geçirilmesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Mısır'ın devlet televizyonu El-Kahire el-İhbariyye'nin Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kahire yönetiminin arabulucular ile Filistinli gruplar arasında varılan mutabakatların uygulanmasına yönelik yoğun temaslarda bulunduğu belirtildi.

Haberde, tarafların anlaşma maddelerini uygulama taahhüdünü teyit etmek amacıyla arabulucuların katılımıyla yakında Kahire'de bir toplantı düzenleneceği aktarıldı.

Hamas ve Filistinli grupların Mısır ile diğer arabulucuların yürüttüğü çabalara olumlu yaklaştığı aktarılarak anlaşmanın uygulanmasının Gazze Şeridi'nin yeniden imar sürecinin başlamasının önünü açacağını ifade edildi.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının, üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şartı olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Görüşüyor - Son Dakika

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