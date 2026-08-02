Mısır Gerilim Düşürme Çabalarını Vurguladı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgede gerilimin yayılmasının önlenmesi, siyasi çözümlere öncelik verilmesi ve diyaloğun yeniden başlaması için gerekli koşulların hazırlanması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff telefonda görüştü.

Bölgesel gelişmeler ve gerilimi düşürme çabaları ele alındığı görüşmede Abdulati, bölgedeki gerilim çemberinin genişlemesini önlemek için ortak çalışmaya devam edilmesi, güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolu olarak siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ayrıca, bölgedeki mevcut krizleri kontrol altına almayı amaçlayan uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılmasının ve diyaloğun yeniden başlaması ile krizlerin temel nedenlerinin ele alınması için uygun koşulları hazırlayacak şekilde gerilimi düşürme yollarının desteklenmesinin gerekliliğine dikkati çekti.