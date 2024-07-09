Mısır Güvenlik Heyeti, Hamas ile İsrail Arasındaki Görüşleri Yakınlaştırmak İçin Katar'a Gidiyor

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Mısır güvenlik heyetinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için "Hamas ile İsrail arasındaki görüşleri yakınlaştırmak" amacıyla Katar'a gideceği belirtildi.

Kahire el-İhbariye televizyon kanalına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan adı açıklanmayan Mısırlı bir yetkili, güvenlik heyetinin tüm tarafların görüşlerini birbirine yakınlaştırmaya yönelik yoğun faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Yetkili, Mısır güvenlik heyetinin Gazze Şeridi'nde mümkün olan en kısa sürede ateşkes anlaşmasına varılması için Hamas ile İsrail arasındaki görüşleri yakınlaştırmak amacıyla yarın Doha'ya gideceğini ifade etti.

Birçok noktada anlaşmaya varıldığını ve müzakerelerin çarşamba günü Doha'da, 11 Temmuz'da da Kahire'de devam edeceğini belirten yetkili, Mısır'ın acil ateşkesin gerekliliği ve insani yardım girişinin kolaylaştırılması konusundaki kararlı tutumunu vurguladı.

Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde CIA Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a geldiği bildirilmişti.

Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere önceki gün Mısır'a gitmişti.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtmişti.