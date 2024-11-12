Mısır, Hasarlı Eserler İçin Dijital Filtre Uygulaması Başlattı

KAHİRE, 12 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde hasarlı tarihi eserleri yeniden canlandırmak için yeni bir dijital filtre uygulamasının lansmanına katılan insanlar, 11 Kasım 2024.
Mısır pazartesi günü Tahrir Meydanı'ndaki Mısır Müzesi ve Mısır Uygarlığı Ulusal Müzesi'ndeki hasar tarihi eserleri yeniden canlandırmak amacıyla yeni bir dijital filtre uygulaması başlattı.
Mısır Tarihi Eserlerini Tanıtmak için İnteraktif Mobil Uygulama" adlı proje, seçili tamamlanmamış eserlerin binlerce yıl önceki asli görünümlerini sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak yeniden canlandırıyor. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
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