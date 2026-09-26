Mısır'ın Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi Gazze saldırısına karşı uyardığı iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, 7 Ekim 2023 öncesi Gazze'den bir saldırı ihtimaline karşı sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) değil, Mısır'ın da uyardığı iddia edildi.

ABD merkezli The Atlantic'in haberine göre, 26 Eylül 2023'te Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na bir uçuş yaptığı kaydedildi.

Kamil'in İsrail'e son derece hassas bir görev için geldiği ve 7 Ekim'den kısa süre önce gerçekleşen bu ziyarette Gazze ile ilgili ciddi bir mesaj ilettiği belirtilen habere göre, İsrailli, Mısırlı, Arap, ABD'li ve Avrupalı yetkililerin, Mısır İstihbarat Başkanı'nın İsrail'e Hamas'ın büyük bir saldırı için harekete geçtiğini bildirdiğini ileri sürdü.

Kamil, çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye ederek, "Eğer rotanızı değiştirmezseniz, Gazze yüzünüze patlayacak." dedi.

Ziyaretten yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşecek olayla ilgili Kamil'in, tarih veya herhangi bir somut bilgi paylaşmadığı kaydedilen haberde, Mısırlı yetkilinin İsrail'de kimle görüştüğünün de bilinmediği, uçağın kayıtlara göre 67 dakika boyunca Ben Gurion Havalimanı'nda kaldığı iddia edildi.

Haberde, aynı gün Yom Kippur Savaşı anma törenine katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun törenin ardından gizli bir brifinge katıldığı ve Hamas'a bazı ekonomik tavizler verdiği aktarıldı.

Mısır'dan 7 Ekim öncesinde İsrail'e uyarı yapıldığına ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisi bu iddiaları yalanlamıştı.

The Atlantic'in haberinde, Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin sözcülerinin konuya ilişkin yorum yapmadığı, o dönemki İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakanı Tzachi Hanegbi'nin ise Kamil'in ziyaretinden Mısır'dan herhangi bir uyarı geldiği iddialarını yalanladığı kaydedildi.

Geçtiğimiz haftalarda Haaretz'in, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Mısırlı ve Filistinli kaynaklardan istihbarat bulguları doğrultusunda Netanyahu'yu arayarak bir saldırı konusunda uyardığı iddiasını ele aldığı haberinde, bu görüşmenin Netanyahu'nun yalanlamasına rağmen birçok yetkiliyle yapılan görüşme neticesinde teyit edildiği öne sürüldü.

Habere göre, bir Mısırlı yetkili, Eylül 2023'teki ziyaretle ilgili olarak, "Kamil'in İsrail'e gitmesi, sadece bir saatliğine de olsa, Sisi'nin bizzat şunu hissettiği anlamına geliyordu: Oraya gidip bunu onlara kendin söylemelisin." ifadelerini kullandı.

O süreçte İsrail'in iç siyasi krizlere ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yoğunlaşarak Gazze'yi görmezden geldiğine işaret edilen haberde, İsrail'in 2007'den itibaren Gazze'ye kara, deniz ve hava ablukası uyguladığı, 7 Ekim öncesinde ise bölgedeki durumun İsrail'in uygulamaları ve diğer sebepler nedeniyle daha da kötüleştiği belirtildi.

Haberde, Birleşmiş Milletler müzakerecileri, ABD'li yetkililer ve uluslararası kuruluşların Gazze'de gerginliğin olağanüstü derecede olduğunu hissettiği, ancak saldırı planından haberdar olmadığı, 28 Eylül'de ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) yabancı istihbarat servislerine dayandırarak Hamas'ın gerginliği tırmandırma olasılığına ilişkin bir iç rapor yayımladığı aktarıldı.

ABD'li yetkililerin, bu raporda Hamas'ın İsrail'e roket saldırısı düzenleme olasılığını ele aldığı, 5 Ekim tarihinde de konuya ilişkin ikinci raporun yayımlandığı belirtilen haberde, ABD, Mısır ve İsrailli yetkililere dayandırılarak yine 5 Ekim'de Mısır'dan İsrail'e yeni bir uyarı gönderildiği kaydedildi.