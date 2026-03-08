Mısır, İsrail'in Filistin'e Yönelik Şiddetini Kınadı - Son Dakika
Mısır, İsrail'in Filistin'e Yönelik Şiddetini Kınadı

08.03.2026 14:53
Mısır, Batı Şeria'daki artan İsrail şiddetini ve Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasını kınadı.

Mısır, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan şiddetini ve İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kahire yönetimi Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan, sivilleri hedef alan tehlikeli şiddet artışı ve uluslararası hukukun açık ihlali olan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası hukukun da ihlal edildiğine dikkat çekildi.

İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmaya devam etmesi ve Müslümanların camiye girişini engellemesi de kınanan açıklamada, bunun Kudüs'teki mevcut yasal ve tarihi statükonun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Bu sabah, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'yı kapatarak Filistinlilerin Harem-i Şerif'te ibadetlerini engelliyor.

Kaynak: AA

