Mısır, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve sınır kapısını Filistin'e devretmesini istiyor

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Mısır, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki sınırdan çekilerek, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin Yönetimine devredilmesini istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bedir Abdulati ve Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede Abdulati, Mısır'ın "İsrail'in Filistinlilere yönelik yaklaşık 10 aydır süren sistematik saldırıları ve Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğindeki insani durumla ilgili derin endişesini" dile getirdi.

Abdulati, BM yetkilisine "Mısır'ın, Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana, Refah Kapısı üzerinden Gazze'ye insani yardım akışını sağlamak içen yoğun çaba gösterdiğini" söyledi.

İsrail ordusunu Refah kentine saldırıları ve sınır kapısını kontrol altına alması üzerine yardım girişinin askıya alındığını belirten Abdullati, "İsrail'in Refah kentinden çekilmesi ve sınır kapısının yönetiminin, Filistin Yönetimine verilmesi gerektiğini" ifade etti.

Kaag ise Gazze'ye yardım girişinin hızlandırılması, bölgenin yeniden inşası ve saldırılar sonrası toparlanma için Mısır'la birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.