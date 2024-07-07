Mısır, İsrail ve ABD heyetlerini ağırlayacak

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KAHİRE, 7 Temmuz (Xinhua) -- Mısır, Gazze Şeridi'nde yapılacak bir ateşkes anlaşmasına ilişkin muallakta kalan noktaları görüşmek üzere İsrail ve ABD heyetlerini ağırlayacak.

Mısır'ın Al-Qahera News TV kanalının Cumartesi günü üst düzey bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, toplantının ne zaman olacağına dair kesin bir tarih belirtilmedi.

Haberde, Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması çabalarını ilerletmek için bu hafta ilgili taraflarla yoğun toplantılar yaptığı bildirildi.

İsmini vermek istemeyen kaynak, Mısır'ın ateşkes anlaşması ile tutuklu ve mahkum takasını kolaylaştırma çabaları kapsamında Hamas ile de iletişimi sürdürdüğünü teyit etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığından bu yana Mısır, Katar ve ABD, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine takası için çaba gösteriyor.