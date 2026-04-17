Mısır İthalatı Kararına Tepki

17.04.2026 14:14
CHP'li Durmaz, mısır ithalatında tarife kontenjanı açılmasına karşı çıkarak yerli üretimi savundu.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhurbaşkanı Kararı ile mısır ithalatında üç milyon tonluk tarife kontenjanı açılmasına ve Gümrük Vergisi'nin yüzde 5 olarak uygulanmasına tepki göstererek, düzenlemenin yapılış gerekçelerinin kamuoyuna açık şekilde anlatılmasını talep etti. Durmaz, "Mısırda yapılması gereken ithalatın önünü açmak değil, üreticinin önünü açmaktır" ifadesini kullandı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhurbaşkanı Kararı ile mısır ithalatında üç milyon tonluk tarife kontenjanı açılması ve Gümrük Vergisi'nin yüzde 5 olarak uygulanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın yerli üreticiyi korumadığını, ekim döneminde belirsizlik yaşayan çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Durmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye kendi çiftçisiyle mısır üretebilen bir ülkedir. Buna rağmen ithalat kapısını açmak, kendi üreticisine güvenmemek anlamına gelir. Çiftçimiz neden başka ülkelerin üreticileriyle yarışmak zorunda bırakılıyor? Kendi toprağımız varken, kendi çiftçimiz üretim yaparken neden destek başka ülkenin çiftçisine veriliyor, bunu anlamak mümkün değildir."

Mazot, gübre, ilaç, tohum ve işçilik giderleri tam ekim döneminde arttı. Üretici daha tohumu toprağa atarken ağır bir maliyet baskısıyla baş başa kaldı. Çiftçi bugün ürününden ne kadar kazanacağını değil, zararının ne kadar büyüyeceğini hesap eder hale geldi. Geçen yıl hasatta oluşan fiyat bandı çiftçinin yüzünü güldürmedi. Çünkü satış fiyatı vardı ama kazanç yoktu. Şimdi 2026'da daha ekim aşamasında girdi maliyetleri yükselmişken, ithalat kararının açıklanması mısır üreticisinin önünü tamamen karartmıştır."

Gümrük Vergisi'nin düşürülmesindeki amacın kamuoyuna açık şekilde anlatılması gerektiğine işaret eden Durmaz, "Bu düzenleme hangi gerekçeyle yapıldı? Amaç yem fiyatlarını düşürmek midir? Eğer amaç buysa, bunun piyasaya nasıl yansıyacağı, üreticiye ve tüketiciye nasıl bir fayda sağlayacağı açıkça ortaya konulmalıdır. En önemlisi de 2026 sezonunda çiftçimizin ektiği mısırın fiyatının olumsuz etkilenmemesi için hangi önlemler alınmıştır? Bunlar mutlaka açıklanmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Durmaz, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Arz güvenliği sağlanacaksa bunun yolu ithalatı kolaylaştırmak değil, yerli üreticiyi ayakta tutmaktır. Siz çiftçinin maliyetini düşürmez, planlı üretimi güçlendirmez, hasat öncesi güven vermezseniz; ithalatla günü kurtarır ama yarını kaybedersiniz" dedi. Durmaz, "Bu ülkenin çiftçisi üretir. Yeter ki alın teri karşılıksız bırakılmasın. Mısırda yapılması gereken ithalatın önünü açmak değil, üreticinin önünü açmaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
