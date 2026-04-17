Mısır İthalatı Kararına Tepki

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhurbaşkanı Kararı ile mısır ithalatında üç milyon tonluk tarife kontenjanı açılmasına ve Gümrük Vergisi'nin yüzde 5 olarak uygulanmasına tepki göstererek, düzenlemenin yapılış gerekçelerinin kamuoyuna açık şekilde anlatılmasını talep etti. Durmaz, "Mısırda yapılması gereken ithalatın önünü açmak değil, üreticinin önünü açmaktır" ifadesini kullandı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhurbaşkanı Kararı ile mısır ithalatında üç milyon tonluk tarife kontenjanı açılması ve Gümrük Vergisi'nin yüzde 5 olarak uygulanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın yerli üreticiyi korumadığını, ekim döneminde belirsizlik yaşayan çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Durmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye kendi çiftçisiyle mısır üretebilen bir ülkedir. Buna rağmen ithalat kapısını açmak, kendi üreticisine güvenmemek anlamına gelir. Çiftçimiz neden başka ülkelerin üreticileriyle yarışmak zorunda bırakılıyor? Kendi toprağımız varken, kendi çiftçimiz üretim yaparken neden destek başka ülkenin çiftçisine veriliyor, bunu anlamak mümkün değildir."

Mazot, gübre, ilaç, tohum ve işçilik giderleri tam ekim döneminde arttı. Üretici daha tohumu toprağa atarken ağır bir maliyet baskısıyla baş başa kaldı. Çiftçi bugün ürününden ne kadar kazanacağını değil, zararının ne kadar büyüyeceğini hesap eder hale geldi. Geçen yıl hasatta oluşan fiyat bandı çiftçinin yüzünü güldürmedi. Çünkü satış fiyatı vardı ama kazanç yoktu. Şimdi 2026'da daha ekim aşamasında girdi maliyetleri yükselmişken, ithalat kararının açıklanması mısır üreticisinin önünü tamamen karartmıştır."

Gümrük Vergisi'nin düşürülmesindeki amacın kamuoyuna açık şekilde anlatılması gerektiğine işaret eden Durmaz, "Bu düzenleme hangi gerekçeyle yapıldı? Amaç yem fiyatlarını düşürmek midir? Eğer amaç buysa, bunun piyasaya nasıl yansıyacağı, üreticiye ve tüketiciye nasıl bir fayda sağlayacağı açıkça ortaya konulmalıdır. En önemlisi de 2026 sezonunda çiftçimizin ektiği mısırın fiyatının olumsuz etkilenmemesi için hangi önlemler alınmıştır? Bunlar mutlaka açıklanmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Durmaz, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Arz güvenliği sağlanacaksa bunun yolu ithalatı kolaylaştırmak değil, yerli üreticiyi ayakta tutmaktır. Siz çiftçinin maliyetini düşürmez, planlı üretimi güçlendirmez, hasat öncesi güven vermezseniz; ithalatla günü kurtarır ama yarını kaybedersiniz" dedi. Durmaz, "Bu ülkenin çiftçisi üretir. Yeter ki alın teri karşılıksız bırakılmasın. Mısırda yapılması gereken ithalatın önünü açmak değil, üreticinin önünü açmaktır" ifadesini kullandı.