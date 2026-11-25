Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin geçen şubat ayından bu yana ABD ile İran arasında süren savaşın durdurulması için yürütülen arabuluculuk çalışmalarına katkı sunduğunu belirtti.

Abdulati, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimlerine katkı sağladığını söyleyen Abdulati, " Katar'ın öncülüğünde hareket eden bölgesel taraflar var ve biz de bu doğrultuda yürüttüğümüz günlük temaslarla bu çalışmalara yardımcı oluyoruz." dedi.

ABD ve İran'ın yanı sıra ilgili taraflarla da temasların sürdüğünü kaydeden Abdulati, bu çalışmalarda amacın, bölge ve tüm dünya ülkeleri üzerinde ağır sonuçlar ve yansımalar doğuracak askeri operasyonların yeniden başlamasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

Abdulati, Mısır'ın iki ülke arasında tırmanan gerilimden zarar gördüğünü ve Süveyş Kanalı'nın yaklaşık 20 milyar dolar zarar ettiğini belirtti.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.