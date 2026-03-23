Mısır, Trump'ın Erteleme Talimatını Destekledi

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatının diyalog için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, girişimi memnuniyetle karşıladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gerilimi azaltmaya yönelik tüm girişimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Trump'ın "gerilimi düşürmeye yönelik yoğun temaslar yürütüldüğü" ve İran'ın enerji tesislerini hedef alma planının durdurulabileceğine ilişkin açıklamalarının önemine işaret edildi.

Açıklamada, bu gelişmelerin "diyaloğun öncelenmesi ve gerilimin sona erdirilmesi için değerlendirilmesi gereken bir fırsat" olduğuna vurgu yapılarak, müzakereyi destekleyen yaklaşımların teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Mısır'ın Körfez ülkeleri ile Ürdün'e yönelik saldırıları kınadığı belirtilen açıklamada, bu ülkelerin güvenlik ve egemenliğine yönelik her türlü ihlalin "kesin şekilde reddedildiği" belirtildi.

Mevcut gerilimin sürmesinin bölgesel güvenlik ve istikrar üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağına dikkati çekilen açıklamada, söz konusu durumun ekonomik ve ticari etkilerinin yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayıp küresel ölçekte hissedildiği hatırlatıldı.

Mısır'ın son günlerde "geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşılmasını önlemek ve tırmanışı durdurmak" amacıyla tüm taraflarla yoğun temaslar yürüttüğü aktarılan açıklamada, Kahire'nin bölgesel ve uluslararası aktörlerle yakın koordinasyon içinde çalışarak tarafları gerilimi düşürmeye ve çatışmayı sona erdirecek bir ateşkese yönlendirmeye çaba gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, Mısır'ın "diyalog ve diplomasi kapısını açık tutmak amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla tam koordinasyon içinde yoğun çabalarını sürdürmeye devam edeceği" vurgulandı.