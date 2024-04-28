Mısır ve AB, İsrail\'in Refah\'a kara saldırısına karşı

Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatmasına karşı olduklarını bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ekonomi Forumu kapsamında bir araya geldi.

Gazze'deki savaşın bitmesi için uluslararası ve bölgesel taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin sonuçlarını değerlendiren ikili, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatmasına karşı olduklarını belirtti.

Görüşmede Borrell, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası için devam eden görüşmeler hakkında bilgi aldı.

Şükri de Avrupa Birliği ve uluslararası aktörlerin Refah'a kara saldırısını önlemek için İsrail'e baskı yapması ve Gazze Şeridi sakinlerinin zorla yerinden edilmesi senaryosunu uygulamaya yönelik her türlü girişimi durdurması için harekete geçmesinin önemine dikkati çekti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.