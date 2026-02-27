Mısır ve ABD'den Nükleer Müzakereler Üzerine Görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereleri ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Witkoff telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasında bölgesel konulardaki koordinasyon kapsamında gerçekleşen görüşmede, ABD ile İran arasında dün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen nükleer müzakerelerin 3. turu ele alındı.

Abdulati, İran nükleer dosyasıyla ilgili tüm sorunların ve endişelerin müzakereler yoluyla çözülmesini amaçlayan diplomatik çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

Müzakere sürecinin devam etmesi ve bölgede gerilimin tırmandırılmamasını istediklerini ifade eden Abdulati, anlaşmazlıkların çözülmesi ve tüm tarafların çıkarlarını gözetecek orta bir yolun bulunmasının önemine işaret etti.

Görüşmede, Gazze Barış Kurulu'nun 19 Şubat'taki ilk toplantısı kapsamında Gazze'deki gelişmeler de ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı bu konuda da ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamına giren maddelerin hızlıca uygulanması, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne tam destek verilmesi, ateşkesin devamlılığı için Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması gerektiğini vurguladı.

Witkoff ise Mısır'ın bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemedeki kilit rolünü ve krizlerin çözümü ve bölgesel istikrara katkıda bulunacak siyasi çözümler için çalışmasına övgüde bulundu.